Выбор строительной рулетки для непосвященного пользователя чаще всего ограничивается факторами цены и длины измерительной ленты. Однако этот небольшой инструмент может порадовать массой дополнительных функций, о которых чаще всего знают только профессионалы.

Раскроем пару секретов обычной измерительной рулетки и разберемся в основных ее параметрах.

Измерительная лента

Полотно измерительной ленты – основная и наиболее важная часть рулетки. От его качества будет зависеть удобство использования всего инструмента. Лента рулетки изготавливается из инструментальной стали (CS), толщина и обработка которой впоследствии будет влиять на излом полотна. Чем шире лента и качественней ее обработка, тем меньше она будет изламываться. Проверить этот параметр можно уже в магазине: при ширине полотна в 16 мм лента должна выдерживать горизонтальное положение в воздухе до 1,55 метра, при ширине 19 мм – до 1,85 м, а при ширине 25 мм – до 2,4 м.

При длительном использовании разметка ленты может стереться, поэтому для защиты ее от износа и коррозии листовую сталь покрывают слоем цинка или меди. Многие производители используют нейлоновое покрытие, которое при тех же защитных качествах способно уменьшить конечную стоимость рулетки и увеличить срок ее службы вплоть до 10 лет. Нейлоновые ленты имеют рельефное покрытие, которое защищает от потертостей, царапин и других видов производственного износа. Кроме того, они не дают бликов, что удобно, когда необходимо зафиксировать результаты замеров на фото.

Основная информация о рулетке указывается на первых 20 сантиметрах ее ленты: материал, из которого она изготовлена, длина и класс точности измерения. Последний параметр показывает погрешность линейки: он может быть равен I, II или III. Первый класс обозначает измерительную ленту с наименьшей погрешностью, третий – с наибольшей. Если класс не указан, вероятнее всего продукт не прошел сертификацию: в таких рулетках используется дешевая пружина, нестойкая краска, а погрешность может доходить до 1 мм на каждый метр полотна.

Класс/Длина 1 м 2 м 3 м 5 м 8 м 10 м I класс ± 0,2 мм ± 0,3 мм ± 0,4 мм ± 0,6 мм ± 0,9 мм ± 1,1 мм II класс ± 0,5 мм ± 0,7 мм ± 0,9 мм ± 1,3 мм ± 1,9 мм ± 2,2 мм

Зацеп

Зацеп измерительной ленты может выполнять ряд дополнительных функций, помимо основной. В случае, если наконечник намагничен, это позволит цеплять и удерживать положение на металлических поверхностях как при вертикальном, так и при горизонтальном измерении.

Большинство зацепов имеют отверстие, которое удобно фиксировать на гвоздях и саморезах. Обратите внимание, имеет ли зацеп рифленую грань – с ее помощью можно делать метки на стене и дереве без использования карандаша.

Кстати, дополнительный люфт в миллиметр между крючком и лентой – не заводской брак, он необходим для точности измерительных работ: при зацепе на поверхности размер самого крючка вычитается, а лента стартует от нулевой отметки.

Фиксатор

Измерительные рулетки могут иметь от 1 до 3 кнопок на корпусе. Это фиксаторы, которые в зависимости от типа рулетки могут выполнять противоположные функции. Существуют следующие виды стопоров:

Механический. Этот механизм имеют большинство измерительных рулеток. Если отпустить ленту, возвратный механизм свернет ее обратно в корпус. Полотно в таких рулетках фиксируется на нужной длине нажатием кнопки.

Автоматический. В данном случае вам не придется предпринимать дополнительных действий, чтобы удержать ленту на нужной длине. Она фиксируется автоматически, возвращаясь в корпус только после нажатия кнопки. По данным российского бренда ручного инструмента VIRA, рулетки с автостопором пока незаслуженно непопулярны среди покупателей, хотя обеспечивают максимальное удобство использования при невысокой цене.

Кнопка «пауза». Дополнительная функция «пауза» позволяет возвращать ленту в корпус прерывистыми отрезками, останавливая ее на нужной отметке.

Пружина

Пружина является важным элементом механизма рулетки. Ее материал влияет на упругость – параметр, определяющий насколько плавно будет сматываться и разматываться лента. У качественных рулеток пружина изготавливается из стали MN65, у рулеток среднего и низкого ценового сегмента – из стали CS45-55.

Корпус

Корпус измерительной рулетки может быть пластиковым или металлическим. Пластик более приятен в использовании, особенно в холодное время года, однако менее ударопрочен. Впрочем, происшествия, когда рулетка может разбиться вдребезги, случаются нечасто. Если все-таки желаете подстраховаться, используйте рулетки из ударопрочного ABS пластика, который сочетает в себе удобство пластиковых рулеток и надежность металлических.

Для профессионалов удобны компактные рулетки, которые легко помещаются в карман. Для домашнего использования подойдут более массивные инструменты с эргономичным корпусом, облегающим руку. Удобным дополнением станет ремешок или поясное крепление, которые позволяют держать инструмент всегда под рукой.



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