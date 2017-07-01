В республике из 20262 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в системе ГЛОНАСС+112, рассказал ИА «Татар-информ» директор ГБУ «Дирекция региональной автоматизированной информационно-управляющей системы Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ» Айрат Садыков.

Из них - 770 школьных автобусов, обслуживающих 703 маршрута; 140 автобусов учреждений дополнительного образования; 159 автобусов детских юношеских спортивных школ; 508 автобусов, осуществляющих туристические детские перевозки по договорам фрахтования; 449 автобусов, обслуживающих 142 межмуниципальных маршрута.

По словам Айрата Садыкова, в диспетчерский центр работает круглосуточно.

«Основные контролируемые нами параметры – соблюдение скоростного режима, маршрута и расписания. При возникновении чрезвычайных ситуаций диспетчерский центр взаимодействует с экстренными оперативными службами», - отметил он.

Все автобусы оснащены оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС, тревожной кнопкой, громкой голосовой связью.

«Водитель при необходимости может связаться с диспетчером и попросить оказать помощь», - говорит Айрат Садыков. На сегодня под контролем более 500 транспортных средств. «Обычно больше, но из-за школьных каникул автобусы, задействованные на регулярных школьных маршрутах, сейчас находятся в гараже», – пояснил директор диспетчерского центра.

Водители достаточно дисциплинированные, количество превышений скорости регистрируется в небольшом количестве. Каждые две недели проводятся совещания с руководителями транспортных предприятий, исполкомом, где разбираются допущенные нарушения.

При перевозке организованной группы детей диспетчерским центром совместно с Управлением ГИБДД по РТ проводится обязательная проверка связи системы и автобуса. «Пока сотрудник ГИБДД с диспетчерским центром не связался, пока мы не подтвердили доступность автобуса в системе ГЛОНАСС, исправность голосовой связи и тревожной кнопки, на линию автобус не выпускается», – заверил он.

«С этого года организовали работу по подключению автобусов, осуществляющих туристические детские перевозки по договору фрахтования, к системе ГЛОНАСС. Юрлицо или физлицо обязаны организовать перевозку в соответствии с нормативными документами», – заключил Айрат Садыков.