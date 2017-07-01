Автокараван ралли прибудет в Казань 9 июля.

9 июля ралли «Шелковый путь» прибудет в Казань. Автокараван проедет по центральной части города и направятся в поселок Шали, где будет дан старт первому скоростному участку гонки.

Для всех желающих из Казани до поселка Шали организован бесплатный транспорт, который начнет курсировать по маршруту с 7 часов утра от Ярмарочной площади и в 8 часов утра от Восточного вокзала. Отъезжать автобусы будут через каждые полчаса. Последний рейс запланирован из Казани на час дня. Из поселка Шали курсировать транспорт начнет в полдень.

Помимо старта раллийных экипажей зрители увидят заезды в классе джипов, багги и квадроциклов от Федерации автомотоспорта Татарстана. Также гостей ждут выставка автораритетов, катание на багги и квадроциклах, подъем на воздушном шаре, ярмарка товаров и угощения от местных производителей.

В течение всего дня происходящее на этапе будет транслироваться в режиме реального времени на большие экраны в зрительской зоне. Гостей спортивного праздника также ожидает концертная программа, которая продлится до 16 часов. Для всех желающих будет работать специальная фотозона, где можно сфотографироваться на фоне легендарных грузовиков команды «КАМАЗ-Мастер».