В столице РТ отремонтируют ул. Зайцева и Кирпичникова.

В Казани начался ремонт на ул. Зайцева и Кирпичникова. Дороги на этих улицах вошли в топ-10 худших дорог Казани, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в РТ. «На данный момент идет активный ремонт по улицам Зайцева и Кирпичникова. Мы, в свою очередь, намерены проследить за ходом работ и качеством результата», – отметил координатор проекта ОНФ Рустем Гарафутдинов.

Отметим, что в текущем году планируется отремонтировать 17 участков, отмеченных на карте «убитых» дорог.