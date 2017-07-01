Четыре матча, которые прошли в столице Татарстана, на стадионе «Казань-арена», собрали более 155 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч болельщиков из Мексики, Португалии, Чили и Германии.

Итоги Кубка конфедераций подвели на аппаратном совещании в мэрии. С 17 июня по 2 июля Казань, Москва, Санкт-Петербург и Сочи принимали игры Кубка конфедераций. В нашем городе прошли матчи между Португалией и Мексикой, Германией и Чили, Мексикой и Россией, а также полуфинальная игра сборных Португалии и Чили. Больше всего зрителей на стадионе «Казань-арена» собрала игра с участием российской сборной - увидеть ее своими глазами пришли свыше 41,5 тысячи болельщиков.

Мэр Казани Ильсур Метшин особо отметил, что в эти дни в городе не было зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия, а гости, спортсмены, все тренеры и болельщики дали высокую оценку организации праздника и обратили внимание на открытость и дружелюбие казанцев.

- Я хочу поблагодарить горожан, которые вместе с нами встречают гостей и создают атмосферу гостеприимства и дружелюбия, - отметил Ильсур Метшин. - Каждое такое мероприятие выводит город на новый уровень. Что важно, меняется не только инфраструктура, но и ментальность людей.

В Казани на Кубке конфедераций были аккредитованы более 700 журналистов из 38 теле- и радиокомпаний, информационных агентств, печатных и электронных изданий со всего мира. Кроме того, в пресс-центре для неаккредитованных СМИ в КРК «Пирамида» работали около 100 российских и зарубежных журналистов.

Весь полученный опыт руководство города будет применять при проведении в 2018 году чемпионата мира.

- Нам есть куда расти, нет предела совершенству, но вместе с тем мы свои недочеты увидели, - считает Ильсур Метшин. - Сейчас предстоит провести работу над ошибками.

Первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов рассказал о предстоящем оптимизировании организации дорожного движения. По словам Дамира Фаттахова, к чемпионату мира 2018 года «последняя миля» должна стать удобнее для горожан и гостей города. В частности, будет изучен вопрос правильного распределения транспорта.

Есть вопросы и к рестораторам. Не во всех заведениях было все идеально, заметил Дамир Фаттахов. Поэтому в ближайшие дни состоится совещание с участием Ассоциации рестораторов и отельеров. Среди прочего предстоит обсудить меню на английском языке, есть вопросы с национальной кухней, не хватает летних веранд, которые всегда любимы туристами.