Итак, завершился российский Кубок конфедераций. Идеально отработали все четыре города, проведены шестнадцать матчей, определены победитель и призеры турнира.

Весь мир наконец-то увидел, что в России можно проводить крупные международные футбольные турниры, дикие медведи и кровожадные фанаты у нас по улицам не ходят. Многие туристы и болельщики поостереглись ехать в Россию из соображений безопасности, поддавшись страхам, нагнетаемым некоторыми западными СМИ. И теперь откровенно жалеют, что не приехали. Наша страна опять показала всему мировому сообществу, что всегда готова радушно и незабываемо принять гостей, сколько бы провокаций в этой связи ни сочинялось нашими недругами, желающими хоть чем-то задеть Россию. Когда всем уже стало ясно, что Кубок конфедераций в России удался, в новом докладе Макларена опять нашлись ссылки на то, что российские футболисты принимали допинг в 2014 году. Кстати, ФИФА подвергла резкой критике эти сообщения. Ну да ладно. Есть люди, которым ничего нельзя объяснить, потому что у них свои задачи.

Вернемся, собственно, к турниру. В матче за третье место сошлись сборные Португалии и Мексики. Сколько уже раз говорилось о ненужности подобных матчей, ведь буквально недавно команды, бьющиеся теперь за третье место, могли попасть в финал, а теперь рискуют остаться вообще без медалей. Увы, таков регламент, и не повезло в данном случае сборной Мексики.

Начался матч атаками сборной Португалии. Даже в отсутствие Криштиану Роналду команда Фернанду Сантуша выглядела более активной и уже на 17-й минуте должна была забивать первый мяч, однако Андре Силва с 11-метровой отметки не смог попасть в ворота, голкипер Очоа спас свою команду.

Но затем случилось непоправимое для Португалии. После удара-прострела от Чичарито мяч, наткнувшись на ногу защитника Нету, влетел в сетку ворот команды Сантуша - 0:1.

Далее голкипер Очоа не раз спасал Мексику от верных голов. Но сначала на 91-й минуте Пепе в невероятном акробатическом прыжке забил ответный гол, а в уже добавленные полчаса португальцы получили право на второй пенальти (2:1). И реализовали его, завоевав таким образом третье место и бронзовые медали Кубка конфедераций.

Отметим отдельно, что руководство обеих команд высоко оценило уровень организации всего турнира, признав, что такой подготовки они не встречали нигде.

А в Санкт-Петербурге вечером того же дня прошло торжественное закрытие турнира. Организаторы не поскупились. Блистал на гигантском газоне, раскрашенном символикой турнира, танцор Цискаридзе, выступали и другие звезды, и даже погода неожиданно для города на Неве смилостивилась над гостями - дождя не было.

Что можно сказать об игре Германии и Чили? Только одно: финал на этот раз был суперзрелищным и держал в напряжении зрителей, большая часть которых не скрывала своих симпатий к южноамериканцам.

Они-то и владели территориальным преимуществом на протяжении практически всей встречи, но атаковать всеми силами и при этом не ошибаться - задача непростая. Немцы своего шанса дождались уже на 20-й минуте, когда защитник чилийцев, затеяв перепасовку у своих ворот, трагически ошибся. Ларс Штиндль забил мяч просто в пустые ворота.

Чилийцы, чуть передохнув, вновь принялись осаждать ворота Германии, но всякий раз заключительные удары были неточными.

Так что сработала поговорка Гэри Линекера: «В финалах играют две команды, но побеждают всегда немцы». Йоахим Лев может гордиться своими молодыми и дерзкими «львами»: молодежь отменно показала себя на турнире и по праву завоевала Кубок конфедераций, который команде вручали две легенды футбола - Роналдо и Марадона.

А молодые футболисты Германии тепло поблагодарили зрителей на русском языке, чем воодушевили публику на «Крестовском».

Что ж, Кубок конфедераций с блеском проехал по нашей стране. Туристы и болельщики разъезжаются, присоединив к мировому футбольному братству теперь и Россию, и никто из гостей об этом не жалеет. А мы ждем их через год, на чемпионате мира.