А вы знаете, что герой известного романа Ярослава Гашека бравый солдат Швейк вполне мог родиться в Казани? Предположение смелое. Но оно имеет под собой веские основания и базируется на реальных исторических фактах. Об этом нам поведал председатель Чешско-словацкого клуба Казани Вячеслав Зубаков.

То, что Швейк мог родиться в Казани, никак не противоречит историческим фактам. А факты таковы. Действительно, в 1881 году часть чешских и словацких добровольцев, воевавших в составе российского экспедиционного корпуса на русско-турецкой войне, возвращались домой, в Чехию. Путь их лежал через Казань. И вполне возможно, как раз в это время в семье отставного хорунжия Мирослава Швейка и его жены Марты Швейковой родился мальчик, которого нарекли Йозефом.

Предположительно, это знаменательное событие случилось 8 июля 1881 года в одной из казанских гостиниц, где квартировали военные. Вскоре молодые родители с новорожденным сыном отправились в Прагу.

Сам Ярослав Гашек родился в 1883 году в Праге. В годы бурной молодости у него было много знакомых, с которыми он весело проводил время в кабаках, и вполне возможно, что там он и познакомился с Йозефом - таким же любителем шумных компаний. А потом сделал приятеля героем своих рассказов «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории». Этот сборник вышел в свет в 1912 году.

Могло такое быть? Вполне. Не секрет, что многие персонажи Гашека имеют реальных прототипов. Некоторым героям писатель смело приписывал факты из собственной жизни. Например, в романе Швейк, как и Гашек в свое время, занимается продажей краденых собак. Бравый солдат, как и создатель рассказов, был отчислен из школы вольноопределяющихся за нарушение дисциплины. Точно так же его признали дезертиром и отправили на фронт в арестантском вагоне.

В реальной жизни Гашек еще раз мог столкнуться со своим приятелем Швейком уже в России, когда служил в добровольческих чешских частях. Возможно, эта встреча стала толчком к написанию повести «Бравый солдат Швейк в русском плену», опубликованной в 1917 году.

Швейк, как и автор историй о нем, на удивление всем, делает хорошую военную карьеру. Ярослав Гашек был назначен заместителем военного коменданта Бугульмы. На этой должности он провел два с половиной месяца. А в начале января 1919 года политотдел принял решение издавать в Уфе ежедневную газету «Наш путь». И Гашек как писатель, журналист был назначен заведующим типографией газеты и направлен в Уфу. После возвращения из России в Прагу писатель начал работать над романом «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». 3 января 1923 года Ярослав Гашек скончался, так и не закончив книгу. А о дальнейшей судьбе Йозефа Швейка история умалчивает.

Надо сказать, в разных странах отмечаются дни рождения многих популярных литературных героев. В городах, которые считаются их родиной, в эти дни проводятся праздники, фестивали, литературные вечера. В прошлом году 8 июля Чешско-словацкий клуб Казани собственными силами организовал на Булаке небольшое шествие, посвященное дню рождения бравого солдата Швейка. Возможно, стоит сделать это доброй традицией и отмечать более широко. День рождения Швейка может стать театрализованным, костюмированным праздником. Представьте, по улицам Казани будут прогуливаться люди в костюмах героев Гашека, каждый желающий сможет пообщаться с хитровато-простодушным Швейком, его тетушкой, другими персонажами романа и даже самим Ярославом Гашеком. Музыканты - друзья Чешско-словацкого клуба, готовы исполнять популярную музыку начала XX века, художники-карикатуристы могут рисовать дружеские шаржи для всех желающих. Все это создаст неповторимую праздничную атмосферу. День рождения Швейка имеет шанс стать оригинальной изюминкой в насыщенной культурной жизни Казани.

Кстати

А вот дни рождения еще нескольких любимых литературных героев:

6 января - Шерлок Холмс (К.Дойл, «Приключения Шерлока Холмса»);

18 января - Эраст Фандорин (Б.Акунин, «Приключения Эраста Фандорина»);

2 апреля - Д,Артаньян (А.Дюма, «Три мушкетера»);

11 мая - барон Мюнхгаузен (Э.Распе, «Приключения барона Мюнхгаузена»);

7 июля - доктор Ватсон (К.Дойл, «Приключения Шерлока Холмса»);

25 июля - Остап Бендер (И.Ильф, Е.Петров, «Двенадцать стульев», «Золотой теленок»);

31 июля - Гарри Поттер (Дж.Роулинг, «Гарри Поттер»);

30 сентября - Робинзон Крузо (Д.Дефо, «Робинзон Крузо»).