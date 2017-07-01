Одним из кандидатов на Державинскую премию 2017 года назван казанский прозаик и драматург Александр Воронин с книгой «Кинг книг».



Его имя в литературе прозвучало тридцать лет назад, когда в Казанском театре юного зрителя была поставлена пьеса Александра Воронина «Четыре вечера и одно утро». За его книгой «Ясновидящая», как мне говорили знакомые, в казанских библиотеках читатели записывались в очередь. Первый в республике телесериал «Житейские истории» снимался по его оригинальной идее и сценариям.

Не будем останавливаться на необычности названия новой книги Александра Воронина. В ней много необычного, хотя большая часть произведения посвящена людям самым обычным, живущих рядом с нами, а действие часто разворачивается в наши дни, в нашем городе.

Герои его произведений - люди разных возрастов и социальных слоев. Это и маленький мальчик Коля Максаков в трагической повести «Собака Баскакова», сын одинокой пьющей ларечницы, и старый профессор Королев в романтической новелле «Кинг книг», при жизни отписавший квартиру дочери, которая не позарилась на главное богатство в их доме - уникальную библиотеку стоимостью в три таких хрущевки.

Автора интересует не только наше время. Так, в исторической драме «Монарх - монах» известные со школы личности представлены под необычным ракурсом, вскрываются совсем иные мотивы восстания декабристов и последней дуэли Пушкина. И, наоборот, в парафразе «Пара» Александр Воронин ведет рассказ… из будущего, предлагая взглянуть на хорошо всем известные события девяностых годов под непривычным углом зрения. Выпускник Казанского авиационного института Юра Парамонов, когда-то мечтавший, как многие советские мальчишки, стать космонавтом, после крушения могучей страны вынужден довольствоваться местом офис-менеджера в известной фирме, однако шальные деньги обесценились с дефолтом, а счастье свое герой находит в заброшенном лесном поселке под Казанью, устраивая для своего сына маленький воздушный праздник.

И смех, и слезы в грустных историях Александра Воронина, таких разных и узнаваемых, объединены характерной авторской интонацией. В рассказах, написанных от первого лица (даже от женского, как в «Лесе Бианки»), порой фигурируют реальные и хорошо известные личности, такие как генерал Юрий Чурбанов или академик Булат Галеев, однако перед нами не документ - автор творит свою художественную реальность, создает свой особый мир, который и является собственно авторским стилем.

С некоторыми произведениями из этой книги казанцы уже имели возможность познакомиться. Так, осеннюю мелодраму «Полеты в параллельных мирах» на своем юбилее в Казанском тюзе однажды сыграл заслуженный артист Татарстана Василий Фалалеев. А их однокашник по Казанскому театральному училищу - заслуженный артист России Александр Купцов - недавно принимал участие в авторском вечере Александра Воронина, посвященном 40-летию дебюта на профессиональной сцене. В литературном кафе они вместе со своими друзьями разыграли стихотворную сказку «Как уху Емеля ел», которая завершает сборник «Кинг книг».

В последнее время мы как-то привыкли, что Державинская премия вручается в основном за сборники поэзии, лишь иногда в число лауреатов попадают прозаики. Думаю, всем понятно, что художественная литература не ограничивается стихами и прозой. Комитет по присуждению премии в этом году совершенно правильно решил выдвинуть в качестве кандидатов и поэта, и прозаика, и драматурга. Тем более что в сборнике Александра Воронина мы видим произведения всех родов и самых разных видов, автор мастерски владеет современным арсеналом словесности и убедительно доказывает, что в литературе имеют право на жизнь все жанры, кроме скучного.