Каковы потребительские возможности жителей нашей страны и вернулось ли их материальное благосостояние на докризисный уровень, выяснили специалисты.



По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 80% наших сограждан считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа в мае 2017-го составила 39% (среди людей пенсионного возраста - 54%, среди жителей сельской местности - 46%). В том числе 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% сказали, что им едва хватает денег на одежду. За аналогичные периоды последних лет выше эта суммарная доля была только в мае 2009 года (41%), а минимум был зафиксирован в мае 2014-го (19%).

На уровне минимальных значений по сравнению с данными майских опросов прошлых лет находится и доля респондентов, для которых приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы, тогда как покупка крупной бытовой техники и мебели затруднительна (41% в 2017-м, 40% в 2016-м). Позволить себе большее сегодня могут, по их словам, 17% опрошенных (среди 18 - 24-летних - 25%, среди москвичей и петербуржцев - 33%).

Данные исследования прокомментировал ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Результаты опросов подтверждают то, что мы знаем из данных статистики: материальное положение россиян за годы кризиса значительно ухудшилось. В настоящее время положение в этой области приблизилось к ситуации 2009 года - наихудшего года предыдущего кризиса. Вместе с тем другие наши исследования показывают, что общественный оптимизм, уверенность в скором преодолении кризиса растет. Эти изменения хорошо согласуются с динамикой ключевых макроэкономических показателей: ВВП, индексом промпроизводства и другими. Получается, что наши соотечественники мыслят намного более трезво, чем принято считать в некоторых кругах. О ситуации в экономике они судят не по сиюминутному материальному положению своей собственной семьи, а принимая во внимание более широкий круг факторов. Весьма примечательный вывод, имеющий далеко идущие политические последствия».

Опрос ВЦИОМ проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях, республиках 8 ФО России. Объем выборки - 1600 человек.