Каждый год в Татарстане психическими расстройствами заболевают более 8 тысяч человек, около 7 тысяч - алкоголизмом и наркоманией. Большинство людей в нашей стране - 50 - 60% населения - живут в условиях затяжного социального и психоэмоционального стресса. В современных реалиях проблема психических расстройств является одной из самых актуальных и важных.

Обо всем этом журналистам рассказали в рамках прошедшей недавно в Казани научно-практической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения выдающегося ученого Владимира Бехтерева. В столице Татарстана он проработал 9 лет, организовал здесь Общество невропатологов и психиатров, разработал оригинальную классификацию душевных болезней, дал описание периодической острой паранойи. Именно Бехтеревым была открыта первая в России психофизиологическая лаборатория. В ней проходили исследования проводящих путей спинного и головного мозга. Республиканская клиническая психиатрическая больница носит имя этого великого академика.

Участие в конференции приняли более 200 научных сотрудников, врачей-психиатров из России, Германии, Израиля. В Казань приехал в том числе и главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Он рассказал, что в мире каждый 4 - 5-й человек страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс заболеть. Такие вот не слишком позитивные данные. В то же время Зураб Ильич отметил, что необходимо учитывать рост средней продолжительности жизни, в том числе и в России. Вместе с ней увеличивается и количество людей с заболеваниями старческого возраста - болезнью Паркинсона, болезнью Альцгеймера и т. д.

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин также отметил рост психических расстройств. Если сравнивать уровень заболеваемости с 2014 годом, то в Татарстане он вырос на 7,2 процента. Психические заболевания находятся на третьем месте после онкологических и болезней системы кровообращения.

- Ритм жизни меняется. Ежегодно в Татарстане более 8 тысяч человек заболевают психическими расстройствами. В целом число инвалидов по психическим заболеваниям у нас чуть более 35 тысяч человек. Наконец, я всегда подчеркиваю, что наши дети находятся в зоне риска. Все эти гаджеты сопровождают новое поколение начиная с полуторагодовалого возраста. К сожалению, многие родители не видят угрозы в этом. А такие состояния, как телепсихозы, стали очень частым проявлением. Представьте себе, темперамент ребенка меняется, потому что он целыми днями смотрит мультфильмы или играет в компьютерные игры, - обозначил проблему Адель Вафин.

Не меньшее беспокойство у специалистов вызывает депрессия. Это самое распространенное психическое расстройство. В мире от депрессии страдают более 300 миллионов человек. Не лучше обстоят дела в том числе и в России.

- Те исследования, которые мы проводили, показывают, что даже в общей популяции, среди нас уровень депрессии приближается к 50 процентам. Проблема в том, что к этому депрессивному состоянию мы привыкаем так же, как и к повседневной одежде. Мы не замечаем ее неудобства. При этом снижаются физическая и интеллектуальная активности человека, коммуникация, - отметил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М.Бехтерева Минздрава России профессор Николай Незнанов.

Кроме того, он рассказал о современных методах лечения психических расстройств. Появляются новые, более эффективные психотропные препараты, которые имеют меньшее количество побочных эффектов. Соответственно, принимать их теперь пациенты могут амбулаторно, а не в стационаре. Сейчас возобновился интерес и к нейрохирургическим операциям. Речь идет о стимуляции глубинных структур мозга. В тяжелых случаях эпилепсии, депрессии медики могут использовать данный подход в лечении.