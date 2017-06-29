Количество травм глаз значительно возрастает в летний период, когда взрослые активно занимаются садово-огородными работами, собирают в лесу грибы. Еще одной опасностью являются солнечные лучи, интенсивное воздействие которых может вызвать ожог сетчатки глаза.



С какими травмами глаз чаще всего обращаются татарстанцы к медикам? Как правильно оказать первую помощь в подобных ситуациях? Обо всем этом журналистам рассказала заведующая приемным отделением и кабинетом неотложной офтальмологической помощи Республиканского офтальмологического диспансера Татьяна Бушманова.

От кустов малины до банки с краской

Врачи констатируют, что в целом самым опасным в плане травм глаз является период с апреля по октябрь. В эти месяцы значительно возрастает число обращений татарстанцев. Пациенты приходят к медикам с самыми разными, а порой и очень необычными видами травм глаз.

- Мы много всего видели. Например, когда пациент приходит к тебе, а у него из глаза торчит проволока… И это не единичные случаи. Бывало и такое, что жена разбивала банку с краской о голову мужа. Он с ног до головы был залит уже высохшей краской. Но чаще всего мы сталкиваемся с попаданием инородного тела в глаза. Летом люди работают в огородах, садах, чаще проводят ремонтные работы, занимаются машинами, в результате чего получают травмы. Амбулаторно мы удаляем инородные тела и назначаем соответствующее лечение, - объяснила доктор.

Особенно осторожными в эту пору необходимо быть дачникам, любителям грибного сезона и тем, кто затеял ремонт. Достаточно травмоопасным для глаз является процесс обрезки кустов малины. Дачники натыкаются на эти колючие кустики и травмируют глаза. Еще один распространенный способ получения травм глаз в летне-осеннее время - тихая охота. Нагнулись низко за грибом, чуть повернули голову, а там торчит еловая иголка и попадает в глаз - такая неприятная ситуация, наверное, знакома многим. Что касается ремонта, то в этом случае опасность представляют, к примеру, осколки, отлетающие от ударов молотком по металлу. Они могут быть даже незаметны, однако через некоторое время дадут о себе знать.

Отдельной же категорией в любое время года являются пьяные пациенты. Человек в алкогольном опьянении гораздо меньше себя контролирует. У него значительно возрастает риск получения травмы, так как он может упасть, наткнуться на какой-либо предмет. В компании после застолья с выпивкой нередко вспыхивают потасовки. От удара вполне может случиться разрыв глазного яблока. Врачам приходится его зашивать, спасать зрение.

Еще одной причиной травм глаз являются солнечные лучи. Поэтому важно к лету обзавестись солнцезащитными очками. Однако они должны быть правильно подобраны. Во-первых, покупать их рекомендуется в аптечных сетях или специализированных торговых точках, а не с уличных прилавков, где линзы изготовлены неизвестно из какого материала. Во-вторых, надо помнить, что хорошо защищают от ультрафиолетовых лучей очки, затемненные не больше чем на 50 процентов. Кроме того, они должны плотно прилегать к надбровью и скуловой части.

- Ультрафиолет оказывает вредное воздействие на роговицу, сетчатку, хрусталик глаза, что может стать причиной солнечного ожога, снижения зрения. Ни в коем случае нельзя долго стоять на солнце, смотреть на него даже в солнцезащитных очках. Можно получить ожог сетчатки. Я не говорю уже о тех ситуациях, когда бывает солнечное затмение. Все начинают на него смотреть, а уже на следующий день бегут к нам за неотложной помощью, жалуются, что у них появилось пятно в поле зрения. И видно, что там ожог. На солнечное затмение нельзя смотреть даже в солнцезащитных очках. Они вас не спасут. Особенно опасно находиться без защиты там, где есть отражающие элементы в виде различных поверхностей - воды, снега в горах и так далее, - разъясняет специалист.

О первой помощи

Врачи подчеркивают, что травмы глаз требуют должного внимания. Даже попадание мельчайшего инородного тела может привести к неприятным последствиям. Любое колотое ранение грозит воспалением, вплоть до потери глазного яблока. К примеру, деревянные предметы, попавшие в глаз, вызывают развитие инфекционного воспаления.

- Нельзя заниматься самолечением. Оно лишь усугубляет тот патологический процесс, который может возникнуть в глазу. Только врачи могут оказать квалифицированную помощь. Если в глаз попал какой-то химический препарат, нужно промыть водой глазное яблоко и прийти к докторам. Лучше перестраховаться, не надеяться на авось. Относится это и к инородным телам, попавшим в глаз. Многие думают: «Ну, попала соринка, можно потереть, и лучше станет». Но проходит время, и вокруг этой соринки образуется воспаление. Когда начинается воспаление в глубоких слоях, возникает бельмо на глазу. Оно выражается помутнением роговицы. Поэтому не стоит сидеть дома и ждать, пока само пройдет, - подытожила Татьяна Бушманова.

Кстати, не забывайте регулярно проверять свое зрение. Делать это можно и в домашних условиях. Для этого следует просто закрыть один глаз и посмотреть вдаль, чтобы оценить, не стали ли вы хуже видеть. Бывает, что пациент долгое время даже не замечает снижения остроты зрения одного глаза.