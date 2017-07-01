Завершился Кубок конфедераций, но на этом масштабные летние мероприятия не заканчиваются. О том, какие международные события ждут казанцев в этом месяце, рассказал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



Международный форум волонтеров FISU (2 - 8 июля)

2 июля в столице Татарстана стартовал первый международный образовательный форум FISU Volunteer Leaders Academy 2017. Форум предоставляет возможность руководителям волонтерских движений обмениваться опытом, практиками в сфере реализации волонтерских проектов и программ на одной коммуникативной площадке. В рамках форума участники работают в группах, проводят дискуссии, лекции и круглые столы.

- Мы активно сотрудничаем с Международной федерацией студенческого спорта (FISU). Благодаря нашему взаимодействию родилась идея создания лагеря волонтеров, которые входят в состав Международной федерации студенческого спорта.

Отмечу, что идея принадлежит самим волонтерам, - рассказал Азат Кадыров. - Лагерь волонтеров создается для того, чтобы активисты стали носителями идей, идеалов студенческого спорта и конечно волонтерского движения. Приглашения на участие были направлены 170 странам - членам FISU. На сегодняшний день участие подтвердили более 100 человек из 91 страны. Это достаточно хорошая география для первого проекта.

По словам Азата Кадырова, форум позволит продемонстрировать руководителям волонтерских движений из различных стран успешный опыт проведения Универсиады-2013, а также потенциал Татарстана в развитии международного молодежного сотрудничества и всемирного волонтерского движения.

III Всероссийские пляжные игры (7 - 16 июля)

- Пляжные игры - это активная молодежная тема. Еще в дни проведения Универсиады вице-премьер РФ Виталий Мутко обозначал идею создания постоянной площадки по развитию пляжных видов спорта на базе Дворца водных видов спорта (ДВВС), - подчеркнул Азат Кадыров. - Ожидаем к участию более 2000 человек, из которых 1200 - спортсмены из 63 регионов России. В общей сумме будет разыграно 279 комплектов медалей.

Программа предстоящих игр состоит из 13 видов спорта: баскетбол 3х3, бодибилдинг, воркаут, мас-рестлинг, пляжный бадминтон, пляжный волейбол, пляжный гандбол, пляжное регби, пляжный футбол, современное пятиборье в дисциплине триатлон (бег 600 м, плавание 50 м и стрельба из лазерного оружия), тайский бокс, черлидинг и летающий диск (неофициальный турнир).

Игры будут проходить на двух основных площадках города: во Дворце водных видов спорта и на Кремлевской набережной.

Ориентировочная программа соревнований:

7 июля - пляжный футбол (ДВВС);

8 июля - пляжный футбол, летающий диск (ДВВС); современное пятиборье (Кремлевская набережная);

10 июля - тайский бокс (Кремлевская набережная);

12 июля - пляжный волейбол (ДВВС);

13 июля - пляжный гандбол (ДВВС);

14 июля - черлидинг (Кремлевская набережная);

15 июля - пляжное регби, бадминтон (ДВВС); баскетбол 3×3, мас-рестлинг, воркаут, бодибилдинг (Кремлевская набережная).

16 июля состоятся заключительные соревнования и награждение.

Вход на все соревнования бесплатный. Для зрителей также предусмотрена развлекательная программа.

Международная конференция МИНЕПС VI (13 - 15 июля)

Еще одно ключевое мероприятие этого месяца - Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI).

По словам Азата Кадырова, более 50 министров из разных стран подтвердили свое участие. Предполагается, что на конференцию в Казань приедут руководители и представители органов исполнительной власти в области спорта от 205 государств - членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных спортивных организаций. Всего ожидается около 700 участников.

На конференции будут обсуждать общие тенденции в области спорта и стратегии международной спортивной политики. В частности, запланированы сессии по таким темам, как «Разработка комплексного видения инклюзивного доступа для всех», «Защита чистоты спорта» и «Максимальное увеличение вклада спорта в обеспечение устойчивого развития и мира».

Этап чемпионата мира по авиагонкам (22 - 23 июля)

Впервые в России пройдет один из этапов чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Проведение самой быстрой гоночной серии мира в Казани станет первым опытом российского этапа чемпионата мира по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки - «Формула-1». Как отметил Азат Кадыров, принимать данное мероприятие Казань планирует и в 2018-м, и в 2019 году.

Соревновательная трасса будет расположена в акватории реки Казанки вдоль Кремлевской набережной. Гонка пройдет над акваторией в периметре Кремлевской набережной, моста «Миллениум», Ленинской дамбы и улицы Сибгата Хакима.

Взлетно-посадочной полосой будет территория автодрома KazanRing.

- Для Казани это станет большим опытом в части проведения соревнований в подобной дисциплине. Мы ожидаем 14 пилотов Master-класса - это самые топовые спортсмены, и 9 пилотов класса рангом ниже (Challenger), - подчеркнул Азат Кадыров.

Во время проведения соревнований введут ограничения движения транспорта.

- По ограничениям нам с коллегами из силовых ведомств еще надо утвердить схему, - пояснил спикер. - Есть риск того, что водители будут отвлекаться от управления транспортным средством. Например, в непосредственной близости к

Кремлевской дамбе самолеты будут делать мертвую петлю и уходить на второй круг. Чтобы избежать риска возникновения массовых ДТП, на этих участках мы будем вводить ограничения движения транспортных средств в часы проведения полетов.

Также Азат Кадыров прокомментировал вопросы безопасности для зрителей:

- За всю историю проведения гонок случаев чрезвычайных происшествий не зарегистрировано. Кроме того, мы проводили работу с Red Bull Air Race, Росавиацией, представителями научных институтов по вопросам безопасности. Экспертами утвержден документ, что полеты над акваторией реки Казанки безопасны.

Из погодных ограничений предусмотрено лишь одно - сила ветра не должна превышать 25 м/с. Гонка состоится в любую погоду, если не будет штормового предупреждения. Посмотреть на авиагонки можно будет с тех улиц, которые находятся вблизи акватории Казанки.