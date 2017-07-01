В минувшее воскресенье в 00.37 на выезде из Заинска произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Самары в Ижевск.



Эксперты восстановили картину ДТП в Заинском районе. В частности, выяснилось, что у пассажирского автобуса при столкновении с грузовиком оторвало переднее колесо, а после опрокидывания загорелся бензобак. Об этом рассказал замначальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков.

По версии следствия, после возгорания бензобака огонь в течение нескольких секунд охватил весь салон. При этом из-за опрокидывания автобуса на правый бок двери оказались заблокированы.

Президент РТ Рустам Минниханов специальным указом объявил 2 июля днем траура в республике. В связи с этим празднование Сабантуя в районах перенесено на неделю позже.

Президент Татарстана выразил соболезнования врио главы Удмуртии Александру Бречалову, а также губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.

Семьям погибших в результате ДТП под Заинском будет выплачено по одному миллиону рублей. Решение об оказании единовременной материальной помощи принял Президент Татарстана Рустам Минниханов. Пострадавшие получат материальную помощь в зависимости от степени тяжести их состояния.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин выехал на место ДТП. Там он рассказал о подробностях трагедии. По его словам, в пассажирском автобусе находилось 29 человек (28 пассажиров и водитель). В результате столкновения с грузовиком «КАМАЗ», который на жесткой сцепке тащил тягач, погибли 14 человек, еще 15 получили различные травмы и ожоги.

Трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести после обследования медиками были направлены на амбулаторное лечение. 12 человек были доставлены в больницы. Из них двоим была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили на амбулаторное лечение, у пятерых диагностированы повреждения средней степени тяжести, еще пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает ИА «Татар-информ».

Информацию о пострадавших в результате ДТП можно узнать по номеру телефона «горячей линии» Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ 8 (843) 231-20-70. Информацию по погибшим можно получить по номеру телефона

Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ 8 (843) 273-91-45.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Прокуратура Татарстана взяла на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Заинском районе.