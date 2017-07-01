Работа в ЖК «Салават Купере» не стоит на месте, но некоторые из застройщиков могут не успеть за остальными по срокам. К 15 сентября, дате, которую назначил Президент РТ, должны быть сданы 14 жилых домов почти на 4 тысячи квартир, поэтому было решено привлечь к строительству еще одну подрядную организацию - ПСО «Казань», которая застраивает весь 11-й квартал жилого комплекса из 5 многоквартирных домов.

Об этом рассказал замруководителя исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров на брифинге о ходе строительства, который состоялся непосредственно на объекте.

«Фонд принял решение усилить точечно эту работу. Мы привлекаем еще одну подрядную организацию, чтобы сдать все дома в срок. На сегодняшний день 14 домов нам предстоит достроить до конца сентября этого года. К примеру, 10-й квартал у нас в высокой степени готовности, 12-й - чуть в меньшей, а здесь, на 11-м квартале, хуже дела, чем в других. Новый подрядчик зайдет с новыми силами, со своими ресурсами, они будут работать в круглосуточном режиме. ПСО работает здесь в одну смену. Этот проблемный дом 11-5 теперь полностью будет строить «Барсэлитстрой+», – отметил Владимир Никифоров.

Несмотря на смену подрядчика, дома будут сделаны качественно и сданы с чистовой отделкой, как и полагается, рассказал Никифоров. Все объекты проходят государственную проверку, и по ее результатам выдается заключение. Если оно получено, значит, все нормально. Все недостатки, по которым сделаны замечания, устранялись.

На брифинге кроме представителей ГЖФ присутствовали руководители подрядных организаций, технического заказчика и Министерства строительства РТ.

«Мы посчитали, что это тот участок, где нужно усилить внимание к выполненному объему работ. В любом случае все объекты находятся у нас на контроле. Ведь мы ежедневно проводим здесь совещания, в том числе на уровне замминистра, в выходные. Учитывая предложение инвестора, предложение заказчика ГЖФ, собственно, и принимается такое совместное решение по усилению. Это не значит, что ПСО уходит куда-то. Нет. Надо понимать, что это делается в целях обеспечения выполнения планов. Я не сомневаюсь, что сроки будут выдержаны, поэтому мы и стараемся», - подчеркнул в свою очередь начальник Управления развития строительного комплекса Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Динар Сагдатуллин.

Инженеры нового застройщика-подрядчика «Барсэлитстрой+» говорят, что со сроками должны справиться, несмотря на то что по степени готовности они оценивают свой новый объект - недостроенный дом 11-5 - на 35 процентов. Для этого планируют задействовать около 350 работников.

Стоит сказать, что еще недавно ПСО «Казань» обещало сдать все 1700 соципотечных квартир 11-го комплекса ЖК «Салават Купере» до 15 сентября. В феврале застройщик планировал увеличить количество работающих здесь людей с 500 до 1400 человек, и главный инженер предприятия тогда отмечал, что решение Президента РТ повлияло на весь ход работ и больше причин для невыполнения плана нет.

«Вопрос решился, работы возобновились. Все вопросы, которые были связаны с заказчиком, сейчас решены, и мы идем по графику, включая и финансирование, и сами работы. Порядок распределения квартир определяет ГЖФ. Поэтому, насколько я понял на совещаниях, которые там проходят, ГЖФ будет приглашать жителей при приеме-сдаче работ, ну, а мы как строители готовы устранить все недочеты, если потребуется, в течение 2 - 3 дней. Любая сдача должна проходить контроль, это важно. У каждого проверяющего могут возникнуть свои замечания, пожелания или даже совет, как лучше что-то доработать», - отметил тогда главный инженер ПСО «Казань» Айрат Фасиков.

Кстати, свой проблемный дом в «Салават Купере» есть и у застройщика «Кам Гэс», сообщает ИА «Татар-информ». У остальных, по словам инспектирующих чиновников, все в порядке.