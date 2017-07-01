В Мексике (1999 год) болельщиков собралось 970 тысяч, а в Бразилии (2013 год) – 805 тысяч, сообщает пресс-служба ФИФА.
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