Кубок конфедераций в России занял третье место по посещаемости в истории турнира

В 16 матчах на Кубке конфедераций в четырех городах России на матчах побывало 628,3 тысячи человек.

В Мексике (1999 год) болельщиков собралось 970 тысяч, а в Бразилии (2013 год) – 805 тысяч, сообщает пресс-служба ФИФА.

Рустэм КУЛЕЕВ; Фото: Фарит МУРАТОВ

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