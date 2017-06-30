39 хоккеистов «Ак Барса», выйдя из отпуска пробежали 10-километровый кросс на стадионе «Трудовые резервы».

Бегали вратари: Тимур Билялов, Эмиль Гарипов, Максим Каляев, Артур Мисбахов, защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Степан Захарчук, Никита Лямкин, Марк Марин, Дамир Мусин, Атте Охтамаа, Михаил Сидоров, Василий Токранов, Тимур Фаткуллин, Денис Цуканов и Альберт Яруллин, нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Архипов, Антон Глинкин, Михаил Глухов, Денис Голубев, Евгений Григоренко, Тарас Елисеев, Владислав Кара, Максим Лазарев, Артем Лукоянов, Федор Малыхин, Максим Марушев, Артем Михеев, Дмитрий Обухов, Артем Осипов, Андрей Попов, Александр Протопович, Александр Редков, Александр Свитов, Иржи Секач, Владимир Ткачев, Артур Тянулин и Андрей Чибисов.

Шведский форвард Антон Ландер должен присоединиться к «Ак Барсу» 9 июля – предварительно контракт рассчитан на два года.

Пока команда проходит медицинский осмотр, и 4 июля проведет первую ледовую тренировку.