Итак, выбор сделан. Новым главным тренером казанского БК УНИКС стал греческий специалист Димитрис Прифитис – об этом сообщает официальный сайт УНИКСа.

По нашей информации, переговоры не стали долгими. Контракт с Прифитисом заключен по схеме 1+1. С 2014 год по настоящее время Прифитис руководил греческим клубом «Арис». В прошлом сезоне «Арис» занял четвертое место в чемпионате Греции, а в плей-офф команда дошла до полуфинала. Также «Арис» стал финалистом Кубка Греции.

С «Арисом» УНИКС встречался дважды в Кубке Европы (сезон 2015/16 гг.) - обе встречи казанцы проиграли – 73:74 ОТ и 70:76. Сам Прифитис встретил подписание контракта с клубом с энтузиазмом, назвав назначение новым опытом и пообещал добиться в совместной работе новых успехов в новом сезоне.