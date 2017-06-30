Житель Альметьевска задолжал своему несовершеннолетнему ребенку свыше 100 тысяч рублей алиментов. Гражданин официально не работает.

Мужчина длительное время скрывался от приставов – застать дома его не удавалось. В рамках исполнительного производства судебный пристав составил в отношении злостного неплательщика алиментов протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Нерадивому отцу было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Однако и после этих мер мужчина не предпринял никаких попыток к погашению задолженности. Он продолжал прятаться от приставов у соседей и у сожительницы. Когда сотрудники службы наведались и туда, мужчина обосновался на заброшенной даче.

Судебный пристав, осуществляющий розыск, установил местонахождение должника. Ранним утром, ничего не подозревающий беглец, покинув свое убежище, был задержан приставами.

В отношении злостного неплательщика возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.