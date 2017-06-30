В 2018 году в Татарстане все медицинские учреждения выстроят по рейтингу риска.

Росздравнадзор изучает возможность внедрения новых, более жестких правил проверки лечебных учреждений. Об этом сегодня говорили в Казани на коллегии Росздравнадзора с участием руководителя федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ Михаила Мурашко и первого вице-премьера РТ Рустама Нигматуллина, сообщает ИА «Татар-информ». В мероприятии, проходящем на площадке ГТРК «Корстон», принимают участие руководители территориальных органов Росздравнадзора из 77 субъектов РФ.

Все медицинские организации будут разделены по категориям опасности. Согласно новому подходу самые высокорискованные с точки зрения здоровья пациента медицинские организации будут проверять каждый год, а наименее рискованные вообще будут выведены из планов проверок Росздравнадзора, проверять их смогут лишь при наличии жалоб на их работу. В то же время, если организация допустила серьезные нарушения, то категория риска для нее может быть повышена.

«Результатом внедрения всех мероприятий должно стать снижение смертности населения и улучшение качества оказания медицинской помощи. Еще одним важным моментов является использование понятных параметров: в частности, разговор идет о чек-листах. Каждая медицинская организация должна понимать, что у них будут проверять», – подметил глава Росздравнадзора.

Заместитель руководителя территориального органа Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова отметила, что речь пока идет только о плановых проверках. Внеплановые проверки будут проводится по прежней схеме: есть жалоба, есть ущерб здоровью – проводится проверка. Если за последние два года в ходе таких внеплановых проверок были выявлены нарушения, то учреждение поднимется в рейтинге по риску.

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается около 3 тыс. медицинских учреждений. По итогам 2016 года в республике было проведено около 300 проверок, различные нарушения выявлены в 56% случаев. В результате составлено около 200 административных протоколов.