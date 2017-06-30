В столице Татарстана проходит выездное заседание коллегии Росздравнадзора с участием главы ведомства Михаила Мурашко.

По словам руководства Росздравнадзора по Татарстану, в республике на сегодняшний день лишь 10% всех учреждений охвачены плановыми проверками.

«Почти 90 процентов учреждений остаются вне плановых проверок», отметила заместитель руководителя Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова.

«Сегодня для нас самое главное – это переход на новую форму надзорной деятельности. Это проект Правительства РФ по реформированию контрольно-надзорной деятельности в целом и новым подходам к планированию надзорных мероприятий. Планируется переход на риск-ориентированный подход – это одна из первых ступеней развития нового подхода. Те объекты, которые являются объектами повышенной опасности, подлежат более частому контролю. Те же, где риск развития неблагоприятных реакций при оказании медпомощи меньше, будут проверяться реже. Часть из них вообще будут выпадать из числа подлежащих контролю», – отметил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.