Своими прогнозами на урожай этого года поделился министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов в ИА «Татар-информ». Он также рассказал об инвестиционных проектах, которые в этом году помогут в период уборочной страды.

Холодная и дождливая весна позволила создать запас влаги в почве, и в последующие теплые дни посевы пошли в рост. Догнали и по темпам роста многолетние травы, которые всегда начинали косить в начале июня, а в этом году сроки покоса сдвинулись на две недели. Особого внимания, по мнению Марат Ахметова, требует зерновая кукуруза и подсолнечник. Это теплолюбивые культуры, которые и в жаркое то лето созревают к началу октября. Министр надеется на более теплые июль, август и сентябрь, чтобы культуры успели дозреть.

— В сельском хозяйстве легких годов не бывает в принципе, они очень отличаются друг от друга, но в каждом из них это проблема ресурсов. В этом году мы тоже достаточно ресурсов посевной обеспечили, даже по запасу минеральных удобрений (что тоже очень важно для урожая) сработали более успешно чем в прошлом: в 1,5 раза больше накопили минеральных удобрений — более 70 кг действующего вещества на гектар, а то в 2016 падали до 45 кг. А Татарстан не должен позволять себе такие объемы. - Другими ресурсами, семенными, запчастями, горюче-смазочными материалами республика у нас обеспечена, схема отработана, - отметил Марат Ахметов.

В ведомстве серьезным образом готовятся к уборке урожая. Она должна быть качественной и четко организованной. Принять урожай должен быть готов весь хлебосушильный комплекс, зерноуборочный парк и транспорт.

Кроме того, Марат Ахметов подчеркнул, что ежегодно порядка 300 – 500 миллионов рублей республика вкладывает в программу мелиоративного развития.

- У нас орошаемые площади в основном на овощных культурах, кормовых, на интенсивных по животноводству, и картофельных полях. Кстати, даже если мы считаем год достаточно дождливым, влажным, в июне имеем всего лишь в 1,5 раза больше, чем среднее многолетнее значение по выпавшим осадкам. А овощные культуры, картофель употребляют влагу в 5-6 раз больше чем зерновые культуры. Поэтому даже в этот год на овощных, картофельных плантациях, кормовых угодьях интенсивного хозяйства эти агрегаты будут и должны работать на формирование более высокого урожая, - рассказал министр.

Что касается хранения и переработки зерна, здесь на помощь может прийти инвестиционный проект – завод глубокой переработки зерна в Елабуге и Лаишевском районе. Пока оба объекта ждут разрешения вопроса инфраструктуры, поделился Марат Ахметов.

- В этом году появилась новая программа. Мы предложили очень льготные условия субсидирования для дальнейшего укрепления энерговооруженности наших сельхозпредприятий — половина стоимости приобретаемой энергонасыщенной техники. Среди требований — покупной трактор должен быть с российским паспортом (произведен или собран в России) и по мощности должен быть выше 300 лошадиных сил. Это позволит нам успешно решать сезонные задачи, в том числе работающим механизаторам выплачивать достойную зарплату, - поведал министр.

Заявки на получение тракторов уже поступают. При успешной всесторонней реализации проекта новые трактора смогут в сентябре выйти на поля для сезонной обработки почвы. Эти работы поспособствуют увеличению влагоемкости и сохранению влаги в земле, что в свою очередь позитивно скажется на урожае будущего года.

Глава татарстанского минсельхозпрома отметил также, что наша республика не только самодостаточна, но и помогает другим регионам. Единственное, что требует более пристального внимания – это овощи, в частности картофель. Торговые сети устанавливают высокую планку, и профильным министерством проводится масштабная работа по обеспечению конкурентоспособности сельхозассортимента. Значительная часть сельхозпродукции, продовольствия реализуется в том числе, через магазины шаговой доступности, мелких торговых точках, ярмарках, рынках.

- Лучше заниматься более глубокой переработкой нашей продукции, это касается зерна и картофеля. Также стоит уделить внимание не только замещению продовольствия, но и того, что нужно сельхозтоваропроизводителю в повседневной производственной деятельности. Это разные кормовые добавки, витамины, аминокислоты. В этой части предстоит большая работа, - заключил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.