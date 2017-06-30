Движение автобусов по дорогам Татарстана контролирует диспетчерский центр.

В Татарстане приняты меры безопасности при движении автобусов по межмуниципальным маршрутам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Миндортрансе РТ в связи со вчерашним страшным ДТП под Заинском.

«Меры безопасности приняты уже давно. Во всех автобусах установлена система ГЛОНАСС. Есть диспетчерский центр, который контролирует движение автобусов. Если водитель, например, превышает скорость, то ему звонит диспетчер и предупреждает об этом. На междугородние рейсы выезжают по два водителя. Все водители проходят инструктаж, проверки», – рассказали в министерстве.

В ведомстве также особо подчеркнули: «Автобусы ездят по межмуниципальным маршрутам до 23.00, ночных рейсов нет».