Второй этап Кубка мира по шашкам-64 среди мужчин завершился в итальянском городе Римини.

Заместитель директора по учебно-спортивной части Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман стал обладателем трех медалей. Дмитрий завоевал «золото» в быстрой программе и две серебряные медали - в классической и молниеносной программах. Его ученик международный мастер Андрей Гнелицкий стал бронзовым призером в быстрой программе.

По итогам двух первых этапов Кубка мира по шашкам-64 среди мужчин Дмитрий Цинман вышел на первое место, набрав 135 баллов. У Андрея Гнелицкого в активе 101 балл и пока 4 место в общем зачете.

3-й этап Кубка мира по шашкам-64 состоится с 23 по 30 июля в г.Санкт-Петербурге. А всего таких этапов 6.