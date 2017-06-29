Наиболее интересной для зрителей стала встреча сборных России и Мексики. В этот день на стадионе «Казань-Арена» собралось почти 42 тысячи зрителей. Об итогах проведения Кубка конфедераций сегодня рассказали на аппаратном совещании в мэрии.

Футбольные матчи Кубка конфедераций освещали более 709 российских и зарубежных журналистов из 38 различных СМИ. К тому же, 100 российских и зарубежных журналистов работали в пресс-центре для неаккредитованных СМИ. Для них было организовано 28 пресс-конференций, 18 выездов-экскурсий на 3 языках.

Мэр города поблагодарил все городские структуры, в том числе и правоохранительные, за четко проведенную работу. Благодаря этому спортивный праздник мирового уровня прошел без происшествий, отметил градоначальник. А еще Ильсур Метшин со словами благодарности обратился к казанцам. «Наши горожане признаны туристами и спортсменами, прибывшими на Кубок, самыми доброжелательными и открытыми. Я хочу поблагодарить горожан, которые вместе с нами встречали гостей и создавали атмосферу гостеприимства и дружелюбия. Именно люди делают настроение города», - отметил мэр Казани.