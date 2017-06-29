Прием заявок от претендентов на должность парк-менеджера заканчивается 4 июля. Об этом на аппаратном совещании сообщила руководитель Алсу Карякина.

Второй этап для желающих делать карьеру в Дирекции парков и скверов начнется 7 июля. Претендентам будет предложено разработать стратегию развития для одного из парков Казани. На выполнение конкурсного задания им будет дано две недели.

Результаты работы конкурсантов оценит жюри, которое возглавят помощник президента РТ Наталия Фишман и первый замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.