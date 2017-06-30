Праздничное мероприятие, в котором запланированы концертные выступления, игры и развлечения для любого возраста, а также флешмоб, начнется в эту субботу в 16.00 возле центра семьи «Казан» у Чаши. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в столичной мэрии.

В этот день в ЗАГСе центра семьи «Казан» зарегистрируют брак 63 пары. Всего в Казани супружескими узами свяжут себя почти 100 пар. Самым значимым событием праздника станет награждение 12 семейных пар медалями «За любовь и верность». Среди представленных к награде многодетные родители, супруги, вместе достигшие каких-либо значимых достижений на благо обществу.

Но самые главные почести будут оказаны, несомненно, семейной паре ветеранов войны Фарраху и Амине Хайрутдиновым. Вместе они уже более 70 лет!