Казань приглашает к себе всех, кто любит вкусно поесть

Казань в третий раз приглашает на гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Он пройдет в эти выходные - с 7 по 9 июля в парке Тысячелетия, сообщили сегодня на аппаратном совещании в столичной мэрии.

Традиционно, фестиваль призван продвигать национальную кухню Татарстана, посвящен развитию культуры еды. Также на «Вкусной Казани» состоятся презентации столичных ресторанов, кафе и прочих заведений общепита. В 2016 году гастрономический фестиваль посетили 29 тысяч гостей, в этом организаторы ожидают прибавление – свыше 30 тысяч человек. Планируется десять тематических зон, на которых будут представлены различные кухни, мастер-классы, гастрономический театр и так далее. По вечерам гостей фестиваля будут радовать выступления звезд татарской эстрады и творческих коллективов города.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

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