Казанский «Рубин» в третьем контрольном матче на австрийских сборах сыграл вничью с голландским «Утрехтом» - 1:1.

На 10-й минуте проход по центру завершился голом Дессерса в ворота Рыжикова – 0:1. Но за минтуту до перерыва Жонатас замкнул передачу Рочины – 1:1.

Во втором тайме мог забить и Азмун – Лестьенн грамотно вывел его один на один с вратарем голландцев, но иранец затянул с ударом. Был и еще одна опасная атака у казанцев, но трехходовка Кудряшов – Карадениз – Лестьенн так ничем и не закончилась.