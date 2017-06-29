Футболисты сборной Мексики не сумели вырвать победу в Москве в матче за третье место. А ведь уже на 16-й минуте португальцы могли повести в счете, но Андре Силва не реализовал пенальти.

А на 55-й минуте после прострела в штрафной Чичарито защитник португальцев Нету вонзил мяч в сетку собственных ворот, и Мексика повела – 1:0. Но на 91-й, добавленной минуте, Пепе сумел в акробатическом прыжке дотянуться до мяча – 1:1.

А на 104-й минуте добавленного времени португальцы со второй попытки все же реализовали пенальти – 2:1 в пользу Португалии. И счет более не изменился.