В мире каждый 4-5 человек страдает тем или иным психическим расстройством.

В Татарстане ими ежегодно заболевают более 8 тысяч человек и около 7 тысяч – алкоголизмом и наркоманией. Большинство людей в нашей стране – 50-60% населения – живут в условиях затяжного социального и психо-эмоционального стресса. В современных реалиях проблема психических расстройств является одной из самых актуальных и важных.

Обо всем этом журналистам рассказали в рамках прошедшей недавно в Казани научно-практической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения выдающегося ученого Владимира Бехтерева.