Информацию о пострадавших в результате ДТП можно узнать по номеру телефона горячей линии Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ.

Для родственников погибших и пострадавших в ДТП в Заинске, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.

«Информацию о пострадавших в результате ДТП в Заинске можно узнать по номеру телефона горячей линии Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ (843) 231-20-70. Информацию по погибшим можно получить по номеру телефона Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ - (843) 273-91-45», – сообщила Айгуль Салимзянова.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в 00.37 на выезде из Заинска в сторону Альметьевска столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и грузовой автомобиль «КАМАЗ». После столкновения междугородний автобус «Самара – Ижевск» опрокинулся в кювет и загорелся.

В результате аварии пострадали 15 человек, 12 из которых находятся в стационаре. Еще три человека направлены на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали три бригады «скорой» помощи Заинской ЦРБ, пять бригад «скорой» из Набережных Челнов и четыре бригады «скорой» Альметьевска.