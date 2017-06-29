Из-за трагедии в Заинском районе в Татарстане будет объявлен траур.

В связи с трауром в Татарстане отменят районные сабантуи. Из-за трагедии в Заинском районе будет объявлен траур.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в 00.37 на выезде из Заинска в сторону Альметьевска столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и грузовой автомобиль «КАМАЗ». После столкновения междугородний автобус «Самара – Ижевск» опрокинулся в кювет и загорелся.

В результате аварии погибли 13 человек, еще 15 пострадали. 12 пострадавших находятся в стационаре, еще три человека направлены на амбулаторное лечение.