В Казани стартовал ежегодный веломарафон «Татарстан за здоровый образ жизни-2017»

Веломарафон проводится уже в девятый раз, и пройдет он по городам Татарстана.

Группу велосипедистов возглавляет кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, человек, совершивший кругосветное путешествие на велосипеде, бронзовый призер России по спортивному туризму Павел Грачев. Участникам веломарафона предстоит проехать 1120 км. В день планируется проезжать от 60 до 112 километров в зависимости от сложности маршрута с остановками в городах и селах. Торжественный финиш - 15 июля в Казани.

Ольга ИВАНЫЧЕВА

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