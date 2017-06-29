Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования губернатору Самарской области Николаю Меркушкину в связи с трагедией в Заинском районе республики.

Напомним, сегодня ночью на выезде из Заинска столкнулись пассажирский автобус, следующий из Самары в Ижевск, и грузовик «КАМАЗ». В результате аварии погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще 15 пострадали.

«От имени татарстанцев и от меня лично прошу принять искренние слова сопереживания и поддержки в связи с ужасной трагедией, произошедшей прошлой ночью с пассажирским автобусом, следовавшим из Самары в Ижевск.

Известие о множестве погибших, особенно о смерти детей, болью отозвалось в наших сердцах. Мы глубоко соболезнуем всем, кто в результате аварии потерял своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме татарстанского лидера.