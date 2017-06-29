Теперь размер МРОТ составляет 7800 рублей. В результате соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%. Об этом сообщил министр труда и социальной защита РФ Максим Топилин.

По информации пресс-службы Минтруда РФ, в данный момент зарплату на уровне МРОТ получают примерно 900 тысяч работающих россиян, из них 70 % – это работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях.

Напомним, что в Правительство Российской Федерации внесен законопроект о повышении размера МРОТ до 100% к размеру прожиточного минимума с 1 января 2019 года. Повышение МРОТ должно проходить в два этапа. Но пока этот вариант окончательно не принят.