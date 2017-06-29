Решение об оказании материальной помощи принял Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Семьям погибших в ДТП под Заинском выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в результате ДТП под Заинском будет выплачено по одному миллиону рублей. Решение об оказании единовременной материальной помощи принял Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее Президент республики в связи с трагедией объявил 2 июля в Татарстане днем траура.

Напомним, сегодня в 00.37 на выезде из Заинска в сторону Альметьевска столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и грузовой автомобиль «КАМАЗ». В результате аварии погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще 15 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.