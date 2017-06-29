В связи с ДТП Президент РТ Рустам Минниханов отдал соответствующие поручение всем задействованным министерствам и ведомствам.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин по поручению Президента Рустама Минниханова вылетел в Заинск к месту ДТП с пассажирским автобусом и «КАМАЗом».

Рустам Минниханов отдал соответствующие поручение всем задействованным министерствам и ведомствам.

Напомним, сегодня в 00.37 на выезде из Заинска в сторону Альметьевска столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и грузовой автомобиль «КАМАЗ». После столкновения междугородний автобус, следующий по маршруту Самара – Ижевск, опрокинулся в кювет и загорелся.

В результате аварии погибли 13 человек, еще 15 пострадали. 12 пострадавших находятся в стационаре. Еще три человека направлены на амбулаторное лечение. Для родственников погибших и пострадавших работает горячая линия.

В связи с трагедией в Татарстане был объявлен траур и отменены районные сабантуи.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.