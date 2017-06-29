Напомним, в результате крупного ДТП на выезде из Заинска погибли 13 человек, еще 15 пострадали.

«Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе Республики Татарстан 2 июля 2017 года, соболезнуя их родным и близким, постановляю:

1. Объявить 2 июля 2017 года днем траура в Республике Татарстан.

2. В день траура на всей территории Республики Татарстан приспустить Государственные флаги Республики Татарстан.

3. Предложить телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отменить развлекательные передачи и мероприятия в день траура.

4. Кабинету Министров Республики Татарстан подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия», – говорится в тексте документа.