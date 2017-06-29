Президент РТ выразил признательность хлеборобам и труженикам села республики.

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей республики с татарским национальным праздником плуга – Сабантуем, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Уважаемые татарстанцы! От имени Государственного Совета, Правительства республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с татарским национальным праздником Сабантуй!

Сегодня на широком красочном майдане вновь собрались представители разных возрастов, национальностей и вероисповеданий, чтобы воздать должное труду земледельцев, продемонстрировать свою спортивную удаль и творческие таланты.

Сабантуй – один из самых любимых праздников татарстанцев и наших соотечественников, проживающих за пределами республики. Он возвращает нас к истокам, напоминая о непреходящих ценностях – любви к родной земле, семейному очагу, уважении обычаев.

Благодаря самоотверженному труду татарстанских земледельцев мы успешно завершили посевную кампанию, заложив основы будущего урожая и продовольственного благополучия Татарстана.

Выражаю признательность нашим уважаемым хлеборобам и труженикам села.

Пусть нынешний Сабантуй подарит всем незабываемые впечатления, позволит насладиться праздничной атмосферой гостеприимства и дружеского общения, даст возможность прикоснуться к уникальным национальным традициям.

Крепкого вам здоровья, уважаемые татарстанцы, счастья, мира, добра и благополучия!».