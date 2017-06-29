Вчера, 30 июня, обладатель 5 «Золотых мячей», капитан сборной Аргентины и нападающий клуба «Барселона» Лионель Месси женился на своей землячке Антонелле Рокуццо, пишет «Российская газета».



Церемония бракосочетания прошла в их родном городе Росарио. Там были приняты дополнительные меры безопасности. На свадьбе присутствовали 260 гостей. Вместо подарков им предложили сделать пожертвования в благотворительный фонд, созданный для оказания помощи детям.