В период проведения Кубка конфедераций, у иностранцев была уникальная возможность посетить Россию без визы, но при наличии Паспорта болельщика.

Данной возможностью воспользовались 25 тыс. иностранных граждан. Председатель Комитета Государственной думы VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что во время проведения Чемпионата мира в 2018 году, поток иностранцев увеличится:

- Кубок конфедераций - это тестовое событие перед Чемпионатом. 26 тыс. - это цифра, которая говорит, что в следующем году будет еще больше иностранных гостей, - заявил Дегтерев.