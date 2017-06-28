Данной возможностью воспользовались 25 тыс. иностранных граждан. Председатель Комитета Государственной думы VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что во время проведения Чемпионата мира в 2018 году, поток иностранцев увеличится:

- Кубок конфедераций - это тестовое событие перед Чемпионатом.  26 тыс. - это цифра, которая говорит, что в следующем году будет еще больше иностранных гостей, - заявил Дегтерев.