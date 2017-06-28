У Казани есть шанс провести Летние юношеские олимпийские игры в 2023 году

На недавней встрече Президента РТ Рустама Минниханова с членами Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи одним из вопросов стал шанс проведения Летних юношеских олимпийских игр в 2023 году в Казани.

- Такие заявки без решения Президента РФ Владимира Путина не делаются, но посмотрев инфраструктуру Казани, мы как Комитет поддержали эту идею, но повторюсь, без Владимира Путина такие вопросы не решаются, - заявил Председатель Комитета Государственной думы VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Алина БЕРЕЖНАЯ

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