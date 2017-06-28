- Такие заявки без решения Президента РФ Владимира Путина не делаются, но посмотрев инфраструктуру Казани, мы как Комитет поддержали эту идею, но повторюсь, без Владимира Путина такие вопросы не решаются, - заявил Председатель Комитета Государственной думы VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.