Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил на пресс-конференции, что спорт в Татарстане стоит за развитием студенческого спорта.

- Молодые люди должны заниматься физической культурой. Мы только сейчас начинаем понимать, что нужно сделать для развития студенческого спорта, но большое продвижение в этом направлении дало проведение Универсиады-2013.

В Татарстане функционируют 14 спортивных студенческих лиг, действовала программа «500 бассейнов» при школах и вузах, на сегодняшний день данный проект приостановлен на 60 построенных водных объектах, сказал Гильмутдинов.