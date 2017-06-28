Татарстан на первом месте по объему поступлений собственных доходов в консолидированный бюджет среди субъектов ПФО.

Республика Татарстан занимает пятое место по объему отчислений в бюджет РФ среди всех регионов страны и первое место среди субъектов ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана со ссылкой на Рустама Минниханова.

Как сообщил лидер РТ на семинаре-совещании для руководителей финансовых органов субъектов РФ, в последние годы с территории Республики Татарстан собирается более 700 миллиардов рублей доходов, при этом от 66 до 77 процентов поступлений направлены в федеральный бюджет. В эту сумму входят налоговые и неналоговые доходы, таможенные платежи, платежи в государственные внебюджетные фонды.

«Доходная часть бюджета — это отражение развития экономики, — отметил Президент Татарстана. — Уже много лет основными приоритетами республики являются создание новых эффективных производств и повышение инвестиционной привлекательности. Эти направления закреплены в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года».

Напомним, что сегодня в Казани состоялся семинар-совещание для руководителей финансовых органов субъектов РФ. В нем принял участие министр финансов России Антон Силуанов.