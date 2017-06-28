Одни из первых предпринимателей страны - челноки - стали одним из символов нестабильных девяностых в России.

Увековечить их образ в виде памятника предложил президент холдинговой компании «Тулпар» Наиль Сулейманов. По мнению бизнесмена эти люди являли собой образец инициативности и трудолюбия и сыграли важную роль в экономике страны тех лет.

Место для размещения памятника выбрали подходящее - Автозаводский рынок. Автором скульптуры стал Фазыл Шиапов. Открытие памятника планируется 6 июля - в этот день состоится выездное совещание совета директоров союза рынков России.