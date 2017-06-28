Во втором полуфинале Кубка конфедераций подопечные Йоахима Лева разгромили мексиканцев со счетом 4:1.

Матч состоялся на стадионе «Фишт» в Сочи. Уже к 8-й минуте матча немцы забили 2 мяча, чем, собственно говоря, сняли все вопросы. Юные игроки сборной Германии показали не по годам зрелый футбол. А опытным мексиканцам, пожалуй, не хватило свежести и страсти.

Во втором тайме немцы забили третий гол, убив окончательно интригу. Оставался лишь один вопрос – забьют ли мексиканцы гол престижа. Забили! Но последнее слово осталось за 4-х кратными чемпионами мира. Итоговый счет – 4:1 в пользу команды Йоахима Лева.

Теперь немцам предстоит сыграть с фаворитами турнира – Чили, а Мексиканцы попробуют взять «бронзу» в матче с действующими чемпионами Европы – сборной Португалии.