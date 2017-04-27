Июль - краса и макушка лета. Так предельно точно характеризует народный календарь этот летний месяц, не скупясь отразить и другие его прелести. Ждать ли знойной погоды в середине лета, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Июль - это зеленое пиршество года, месяц медовых трав и душистых ягод. Июль - «жарник», именно в этом месяце стоят самые знойные дни в году. Лето вовсю разворачивается, дни по продолжительности еще длинные, солнце продолжает нагревать земную поверхность.

Одна из красивых характеристик этого щедрого месяца кроется в его древнерусском названии - «липец». Все в округе уже отцвело, а липа выжидала прихода июля. И вот наступает период необычайно ароматного цветения липы, когда душными июльскими днями по улицам плывут сладкие запахи, даря истинное наслаждение прохожим.

По многолетним данным, среднемесячная температура в июле (самая высокая в году) по Казани достигает 19,6 гр. тепла. Абсолютный максимум температуры в июле за 147-летний ряд наблюдений по Казани был отмечен 31 июля засушливого 2010 года и составил 39,6 гр. тепла. Абсолютный максимум - это самое высокое значение температуры из всех наблюдавшихся за многолетний период в определенном месте.

В течение месяца даже в тени температуры зачастую превышают 35-градусную отметку и воспринимаются как изнуряющий палящий зной. Трудно представить, как переносят знойное солнце в жарких странах. Ведь абсолютный максимум температуры для земного шара над Африкой составляет 58 градусов жары!

Но не каждый июль сопровождается жаркой устойчивой погодой. Этот месяц прослыл «грозником» и отличается скоротечными грозовыми ливнями, нередко с градом и шквалистыми усилениями ветра. В течение месяца в Казани и пригородах выпадает около 70 миллиметров дождя, что обеспечивает хорошее увлажнение почвы и вполне достаточно для развития растений.

Июль, несмотря на свой непростой и пылкий нрав, особенно нравится отпускникам. Именно в этот период по климатическим особенностям на нашу полосу обрушивается жара, и можно наслаждаться отдыхом у воды. Нынче из-за холодного июня температура воды в водоемах повышается медленно, купальный сезон наступит только с начала июля.

В многолетнем режиме июль - единственный летний месяц, в котором в Казани ни разу не наблюдались отрицательные температуры, и это характерно для всех июлей в нашей климатической полосе. Поэтому возврата холодов и заморозков не предвидится.

По прогнозу Гидрометцентра, нынешний июль не принесет нам ни аномальной жары, ни непредсказуемых сильных дождей. Температурный фон ожидается на 1 - 2 градуса выше средней климатической нормы. Начнется июль периодом устойчивой погоды, преимущественно без осадков. Правда, летом ввиду быстрого образования кучево-дождевых облаков во второй половине дня и ближе к вечеру часто могут проливаться короткие дожди, которые не портят общую картину, а только освежают и немного увлажняют воздух. Наконец-то и температуры установятся вполне летние: ночью 13 - 18, днем 22 - 27 гр. тепла.

В конце первой декады на фоне очень теплой погоды при прохождении атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. До середины месяца начнется влияние Сибирского антициклона, установится солнечная жаркая погода, максимальные температуры подберутся к 30-градусной отметке. Теплые ночи с 17 - 20 градусами особенно порадуют огородников. Они называются огуречными - начнут быстро расти огурцы. Ожидается пара дней с по-летнему короткими дождями, после чего подойдет волна большого тепла, наступит период солнечной жары - днем 25 - 30, в южных районах до 32, ночью 16 - 21 гр. тепла. В последней пятидневке июля сохранится теплая комфортная погода, временами с короткими грозовыми дождями.

Таким образом, предстоящий июль поддержит многолетнюю тенденцию преобладания повышенного температурного режима, что после холодных мая и июня вполне объяснимо с точки зрения сохранения среднегодовой температуры, которая обычно не имеет резких скачков от нормы.

Не будем забывать, что июль - «сенозарник» и «страдник». И, несмотря на любую погоду, сельчанам предстоит во второй половине июля успеть сметать сено в стога и вовсю потрудиться в горячие дни жатвы хлебов. Да и в садах-огородах наступает период созревания ягод и овощей, в лесах уже появляются грибы. И хотя работы невпроворот, это многократно компенсируется несравненным удовольствием, которое мы получаем от природных даров и летней красоты июля.