Лето у многих ассоциируется с отпуском, поездкой на юг, восточной и кавказской кухней. На наших грядках уже поспевают молодой чеснок, нежная и пряная кинза. Так и хочется приготовить что-нибудь из грузинской, армянской, болгарской кухни, словом, южное блюдо. Не будем себе в этом отказывать.



Салат по-грузински

Ингредиенты: фасоль красная консервированная - 1 банка, отварная говядина - 200 - 250 г, маринованные огурцы - 3 - 4 шт., лук репчатый - 1 большая головка, чеснок - 2 - 3 дольки, свежая кинза - 1 пучок, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки.

Лук очистить и нарезать на тонкие полукольца, затем слегка обжарить на растительном масле. К еще горячему луку добавить очищенный и измельченный чеснок. Отложить поджарку в сторону. Мясо и огурцы нарезать тонкой соломкой, кинзу тоже порубить, фасоль выложить в дуршлаг и промыть проточной водой. В глубокой салатнице смешать все ингредиенты, при необходимости посолить. Дать настояться в холодильнике полчаса и подавать эту вкуснотищу на стол!

Перец фаршированный

Ингредиенты: перец болгарский - 6 шт., фарш говяжий - 600 г, лук репчатый - 2 шт., рис отварной - 50 г, шампиньоны - 200 г, соль, перец по вкусу, растительное масло - 3 - 4 ст. ложки, свежая петрушка, укроп и сметана по вкусу.

Рис отварить, лук и грибы мелко нарезать, после чего соединить эти продукты с фаршем. Налить в начинку полстакана холодной воды, посолить, поперчить и хорошенько вымесить. Перцы очистить от семенной коробочки, начинить фаршем и обжарить со всех сторон до румяной корочки. Сложить их в глубокий сотейник, залить сметаной, разведенной водой, посыпать нарезанной зеленью, посолить и тушить на среднем огне 30 - 35 минут.

Приятного аппетита!