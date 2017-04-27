Многодетная семья Тляковых из Балтасинского района республики в прошедшую субботу, 24 июня, стала участницей акции «Выходной день вместе с ТНВ», которая, напомним, проходит в рамках социального проекта «В объективе ТНВ - большая семья».

Тляковы, как оказалось, впервые в истории своей семьи все вместе отправились в путешествие. Поэтому в предвкушении праздника их переполняли эмоции. Всю дорогу до Казани они распевали татарские песни под гитарный аккомпанемент главы семьи - папы Рамиля.

Выходной день с ТНВ начался с посещения Казанского зоопарка. Это стало настоящим событием для ребят, ведь они видели медвежат, волчат и львят только в книжках и по телевизору! А когда дружной и шумной толпой Тляковы покатались на колесе обозрения в «Ривьере», восторгу не было предела. Они первый раз в жизни увидели Казань как на ладони и испытали восторженное чувство полета.

Не оставил их равнодушными и аквапарк с его многочисленными горками, водопадами и джакузи. Здесь, в водном царстве, Рамиль Тляков признался: «Оказывается, мы ничего не видели в своей жизни и не знали, как умеют отдыхать люди».

В этой семье пятеро детей. Старшая дочь Зульфиды и Рамиля уже подарила родителям одного внука, второй вот-вот появится на свет.

Хранительница очага Тляковых Зульфида родом из Кукморского района. Однажды, 28 лет назад, она приехала в гости в деревню к своей подруге. Думала погостить несколько дней, а осталась навсегда. Именно здесь она встретила своего Рамиля, в которого влюбилась и без которого не представляла своей жизни. Так и началась история большой, дружной, веселой и приветливой семьи Тляковых.

Кажется, что в этой семье на кого ни посмотри - увидишь талант. Средняя дочь Алия, например, не просто поет и танцует, как ее родители. Ее вполне заслуженно зовут «Минем алтыным» («Моя золотая»). Она это звание завоевала в конкурсе «Минем матурым» («Моя красавица»), чем и гордится вся семья. Или, к примеру, 14-летний «обаятельный Шурале» Раиль. Он гармонист, успешно окончил музыкальную школу, три года подряд участвовал в международном конкурсе творческих работ, который так и называется - «Обаятельный Шурале».

Дом Тляковых наполнен искренней любовью. Здесь гордятся не благополучием, а успехами детей. Под многочисленные грамоты, награды, кубки в доме отведена целая стена. Да и на ней свидетельствам детских побед скоро не останется места.

Зульфида всегда очень любила детей. Именно поэтому родила и воспитала пятерых и профессию выбрала подходящую. Почти 30 лет она воспитывает малышей в местном детском саду. «Настоящая семья должна быть большой, чтобы все друг за друга держались и всегда помогали», - замечает она. Рамиль, во всем поддерживающий свою жену, и в этом вопросе с ней солидарен - детей в семье должно быть много, считает он.

Путешествие в Казань останется в памяти семьи Тляковых надолго. «Спасибо ТНВ за такой чудесный день в жизни нашей семьи!» - заметила Зульфида.

«Теперь благодаря ТНВ у нас наверняка появится новая традиция - отдыхать всей семьей в Казани», - добавил Рамиль.

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