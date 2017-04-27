Путешествие по Крыму оставило массу приятных впечатлений. Но самым экстремальным приключением, вызвавшим бурю эмоций, стала прогулка по тропе Голицына во время отдыха в крымском поселке Новый Свет.



Эта тропа, прорубленная в склоне горы Коба-Кая, проходит на высоте 30 - 50 метров. Скала - с одной стороны, обрыв и море - с другой. Наш гид - профессиональный фотограф и экскурсовод Лев Архипов - сразу предупредил: идти очень осторожно, никаких прыжков с камня на камень, никаких резких движений, если навстречу идут люди, пропускать их, поворачиваясь спиной к скале, лицом к морю, а не наоборот. Пройдя обязательный инструктаж по технике безопасности, отправляемся в путь.

Начинается тропа прямо с набережной Нового Света. Нам предстояло пройти примерно 3 километра. Шли, любовались роскошными видами гор и моря, слушали интереснейший рассказ Льва Вячеславовича.

Эта тропа была прорублена в горах по заказу и под руководством князя Льва Голицына специально к визиту императора Николая II и его семьи в 1912 году. К приезду царской семьи готовились основательно. Два с половиной года турецкие строители прорубали в известняке тропу, лестницы, смотровые площадки, откуда открывались потрясающие виды на бухты Нового Света, ставили ограждения. На особо опасных участках строители работали в специальных люльках, которые крепились надежными канатами. Тропа проложена вдоль всей Синей бухты и спускается к Царскому пляжу. Строительство горной дорожки было удовольствием недешевым. За каждый метр тропы Голицын платил 5 рублей золотом. В целом она обошлась ему примерно в миллион рублей. Деньги по тем временам колоссальные, но результат того стоил. Высокие гости были в восторге. После экскурсии на торжественном ужине в доме князя Голицына Николай II признался, что сегодня он увидел жизнь в новом свете.

Тропа, названная в честь ее создателя, стала популярным маршрутом для прогулок местных жителей и отдыхающих. В 1927 году в Крыму случилось сильное землетрясение, и многие участки тропы были повреждены. Но люди все равно приходили сюда, несмотря на опасности, которые подстерегали буквально на каждом шагу.

Пока наш гид Лев Архипов рассказывал эту историю, тропа привела нас к гроту Шаляпина. Грот просторный, высокий - примерно метров 30. Историки установили, что когда-то здесь был христианский пещерный монастырь. Позднее князь Голицын устроил в этом месте свою винотеку, хранил в каменных нишах вина, которые выпускал его завод, находящийся в Новом Свете. В глубине грота - каменная сцена. Ее Голицын построил специально для выступления Федора Шаляпина.

Легенда гласит: когда Шаляпин пел, от мощи его голоса у одного из гостей прямо в руках лопнул бокал с шампанским. Но это всего лишь легенда. Да, Шаляпин должен был выступить в этом гроте, но незадолго до концерта они поссорились с Голицыным, и Федор Иванович отказался ехать в Новый Свет... А акустика в гроте удивительная, и здесь иногда проходят музыкальные вечера.

Из грота мы снова вышли на тропу. Она поднималась все выше и выше. Мы щелкали фотоаппаратами, не переставая. Поразило, что на узеньких площадках практически отвесных скал стояли рыбаки. Как они туда забираются и как спускаются, осталось для нас загадкой. Но улов у отчаянных мужчин был хороший - почти полные ведра ставриды. На наших глазах один парень выловил рыбу с яркими красными плавниками. «Ерш!» - радостно воскликнул он. Пожелав рыбакам удачи, мы двинулись дальше.

Еще один небольшой подъем, и наш маршрут завершен. Здесь можно посидеть на лавочке, перевести дух и полюбоваться фантастической панорамой бухты, Царским пляжем. Возвращались в Новый Свет через можжевеловую рощу. И на обратном пути фотоаппарат стал подавать знаки: «Есть хочу! Заряди меня!» Но зарядки все-таки хватило еще на несколько кадров. Теперь эти фотографии напоминают об экстремальной прогулке по красивейшей тропе Голицына.